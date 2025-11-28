На трассе Волгоград — Луганск «Ладу» разорвало в лобовом столкновении с Haval

Жуткую картину видели проезжающие по трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» водители: недалеко от Калача-на-Дону «двенадцатую» буквально разорвало после лобового столкновения с китайским кроссовером. Haval и «ВАЗ» столкнулись в 7.45 утра на 76-м километре трассы. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. Водитель отечественного авто, к сожалению, свою версию событий уже не расскажет. От полученных травм он погиб на месте аварии, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.