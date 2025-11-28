19 свертков с наркотиками обнаружили у водителя Mazda в Петербурге

Ранним утром 26 ноября у дома на Гончарной улице в поле внимания полицейских оказалась Mazda. Ее остановили для стандартной проверки документов, однако поведение 22-летнего водителя показалось странны и салон решили осмотреть. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.