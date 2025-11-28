19 свертков с наркотиками обнаружили у водителя Mazda в Петербурге

Ранним утром 26 ноября у дома на Гончарной улице в поле внимания полицейских оказалась Mazda. Ее остановили для стандартной проверки документов, однако поведение 22-летнего водителя показалось странны и салон решили осмотреть. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— В машине уроженца одного из государств Центральной Азии обнаружили 19 свертков, в 14 из которых находилось вещество растительного происхождения зеленого цвета, еще в пяти — порошок белого цвета. Изъятое отправили на экспертизу, — рассказали в ведомстве.
Проверка показала, что в двух пакетиках лежал наркотик общей массой 1,84 грамма. Это стало поводом для серьезного разбирательства, которое вылилось в уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ. Мужчину задержали.
