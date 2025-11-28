Московский водитель устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими на мокрой воронежской трассе

Как рассказали в ГУ МВД по региону, 20-летний житель столичного региона на автомобиле «Лада Гранта» в сложных погодных условиях пошел на обгон автомобиля «Лада Калина», под управлением 25-летней местной жительницы и автомобиля «Фольксваген Транспортер» под управлением 50-летнего жителя Московской области. На мокром асфальте водителя занесло и он зацепил левую обочину, после чего ушел в занос. С полосы встречного движения машину выбросило на автомобиль «Фольксваген Транспортер».