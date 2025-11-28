Московский водитель устроил массовое ДТП с двумя пострадавшими на мокрой воронежской трассе

В Россошанском районе Воронежской области 27 ноября около 23 часов автодороге М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород, соединительная дорога «Белгород — М-4 “Дон” произошла крупная авария.
Как рассказали в ГУ МВД по региону, 20-летний житель столичного региона на автомобиле «Лада Гранта» в сложных погодных условиях пошел на обгон автомобиля «Лада Калина», под управлением 25-летней местной жительницы и автомобиля «Фольксваген Транспортер» под управлением 50-летнего жителя Московской области. На мокром асфальте водителя занесло и он зацепил левую обочину, после чего ушел в занос. С полосы встречного движения машину выбросило на автомобиль «Фольксваген Транспортер».
Затем автомобиль «Лада Гранта» выехал на левую сторону в кювет и опрокинулся на крышу. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» также не удержалась на мокром асфальте и совершила съезд с дороги в кювет, где столкнулась со столбом.
В аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Лада Гранта», 18-летний житель столичного региона.
По факту ДТП проводится проверка. Всего, по данным ГИБДД, за минувшие сутки на дорогах региона произошло 130 ДТП, из них в Воронеже — 98. В 10 авариях получили травмы 22 человека, 1 человек погиб.