В Прикамье похоронили погибшего на СВО бывшего пожарного Игоря Мартюшева

Администрация Большесосновского муниципального округа сообщила о церемонии прощания 27 ноября с погибшим в ходе СВО земляком. При исполнении воинского долга погиб Мартюшев Игорь Петрович.
Игорь Мартюшев родился 1 декабря 1973 года в деревне Верх-Потка. После окончания Верх — Поткинской школы поступил в СПТУ-74 на специальность «тракторист». После срочной службы много лет работал в пожарной части поселка Новоильинский, затем в учреждениях Краснокамска.
Прощание с Игорем Петровичем состоялось на его малой Родине в Доме культуры деревни Верх-Потка. Администрация Большесосновского округа выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким погибшего земляка.