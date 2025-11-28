Ричмонд
В Прикамье похоронили погибшего на СВО бывшего пожарного Игоря Мартюшева

Участника спецоперации проводили в последний путь на малой Родине.

Источник: Администрация Большесосновского муниципального округа

Администрация Большесосновского муниципального округа сообщила о церемонии прощания 27 ноября с погибшим в ходе СВО земляком. При исполнении воинского долга погиб Мартюшев Игорь Петрович.

Игорь Мартюшев родился 1 декабря 1973 года в деревне Верх-Потка. После окончания Верх — Поткинской школы поступил в СПТУ-74 на специальность «тракторист». После срочной службы много лет работал в пожарной части поселка Новоильинский, затем в учреждениях Краснокамска.

Прощание с Игорем Петровичем состоялось на его малой Родине в Доме культуры деревни Верх-Потка. Администрация Большесосновского округа выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким погибшего земляка.