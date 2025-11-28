В Прикамье похоронили погибшего на СВО бывшего пожарного Игоря Мартюшева

Игорь Мартюшев родился 1 декабря 1973 года в деревне Верх-Потка. После окончания Верх — Поткинской школы поступил в СПТУ-74 на специальность «тракторист». После срочной службы много лет работал в пожарной части поселка Новоильинский, затем в учреждениях Краснокамска.