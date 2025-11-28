Ричмонд
Прогулочное судно нашли на дне Волги в районе Тольятти

Прокуратура подала в суд на владельца катера, который больше года пролежал на дне Волги у берегов Тольятти.

Источник: Комсомольская правда

На дне Волги в районе Тольятти обнаружили затопленное прогулочное судно. Как оказалось, оно провело там больше года, но хозяин не торопился поднимать его на поверхность. Дело дошло до суда.

Затопленное прогулочное судно нашли сотрудники Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры в Саратовском водохранилище у Тольятти. Они проверили проверку и выяснили, кто является владельцем катера. Он ничего не сделал, чтобы достать судно со дна реки. Тогда сотрудники надзорного ведомства обратились в суд.

Суд поддержал требования прокуроров. Как пишет «Самарская газета», у собственника есть три месяца, чтобы поднять катер со дна Волги.