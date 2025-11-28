В Казани потушили пожар в историческом здании на улице Волкова

В Казани на улице Волкова произошел пожар в двухэтажном нежилом доме. Возгорание было успешно ликвидировано, и никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются дознавателями Государственного пожарного надзора, сообщает МЧС Татарстана.
Пострадавшее здание представляет историческую ценность. Оно было построено в XIX веке и связано с именем революционера Ивана Волкова, в честь которого названа улица. Местные жители ранее отмечали, что этот дом неоднократно подвергался актам вандализма.