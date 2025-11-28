Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани потушили пожар в историческом здании на улице Волкова

Никто из людей не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Казани на улице Волкова произошел пожар в двухэтажном нежилом доме. Возгорание было успешно ликвидировано, и никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются дознавателями Государственного пожарного надзора, сообщает МЧС Татарстана.

Пострадавшее здание представляет историческую ценность. Оно было построено в XIX веке и связано с именем революционера Ивана Волкова, в честь которого названа улица. Местные жители ранее отмечали, что этот дом неоднократно подвергался актам вандализма.