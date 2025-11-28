«Женщина умерла в больнице». В Орше водитель-иностранец сбил белоруску на пешеходном переходе, перетащил на другую полосу и уехал

В Орше раскрыты подробности смертельного наезда на пешехода. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Витебской области.
Авария произошла в районном центре 22 сентября. На улице «Дзержинского» 51-летний водитель «Шевроле» рядом с домом № 3 сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После наезда мужчина вышел из авто, перетащил потерпевшую на соседнюю полосу движения и скрылся. От полученных в ДТП травм 85-летняя горожанка скончалась в больнице 29 сентября.
Правоохранители вскоре задержали подозреваемого. Им оказался гражданин соседнего государства. Было установлено, что в момент аварии водитель был трезвым.
Мужчина сказал, что в Беларусь приехал к родственникам. Пешехода не заметил, а после ДТП оттащил женщину, чтобы на нее не наехали другие машины. Еще он сказал, что попросил свидетеля аварии вызвать скорую и милицию, а сам поехал к матери.
— Свой поступок фигурант объяснил нахождением в шоковом состоянии, — прокомментировали в пресс-службе.
Автотехническая экспертиза показала, что в момент ДТП скорость его авто составляла примерно 44 километра в час.
Мужчине предъявили нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и заведомое оставление в опасности (ч.2 ст. 317 и ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Беларуси). До суда он заключен под стражу.