На Уральской в Краснодаре нашли склад с нелегальным пивом и газировкой

По результатам проверочной закупки был зафиксирован факт сбыта фальсифицированной продукции без обязательных маркировок. Дальнейшее расследование привело правоохранителей на склад на улице Уральской, где было обнаружено и изъято свыше 4,5 тысячи литров пива в кегах, а также около 6 тысяч литров немаркированных газированных напитков.