Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Уральской в Краснодаре нашли склад с нелегальным пивом и газировкой

В Краснодаре пресекли крупный канал сбыта нелегального алкоголя. В ходе оперативной проверки полицейские выявили продажу немаркированного пива в одном из баров на улице Восточно-Кругликовской.

Источник: t.me/mvd23krasnodar

По результатам проверочной закупки был зафиксирован факт сбыта фальсифицированной продукции без обязательных маркировок. Дальнейшее расследование привело правоохранителей на склад на улице Уральской, где было обнаружено и изъято свыше 4,5 тысячи литров пива в кегах, а также около 6 тысяч литров немаркированных газированных напитков.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к организации противоправного оборота лица. Действия фигурантов могут квалифицироваться по статье 171.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за производство и сбыт товаров без обязательной маркировки, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.