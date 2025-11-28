На Уральской в Краснодаре нашли склад с нелегальным пивом и газировкой

По результатам проверочной закупки был зафиксирован факт сбыта фальсифицированной продукции без обязательных маркировок. Дальнейшее расследование привело правоохранителей на склад на улице Уральской, где было обнаружено и изъято свыше 4,5 тысячи литров пива в кегах, а также около 6 тысяч литров немаркированных газированных напитков.
Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные к организации противоправного оборота лица. Действия фигурантов могут квалифицироваться по статье 171.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за производство и сбыт товаров без обязательной маркировки, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.