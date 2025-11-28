Москвичка заказала убийство мужа за 5 млн рублей

Однако знакомый женщины сразу обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие события разворачивались уже под контролем оперативников: мужчина встретился с заказчицей и получил аванс в размере 1 млн рублей. Через некоторое время он сообщил, что «заказ выполнен». В качестве доказательства «киллер» предоставил фотографию тела якобы отравленного супруга в морге. Пенсионерку задержали с поличным при передаче оставшейся суммы в 4 млн рублей.