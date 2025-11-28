Москвичка заказала убийство мужа за 5 млн рублей

69-летняя жительница Москвы предстанет перед судом по обвинению в организации заказного убийства собственного мужа. Женщина решила избавиться от супруга, чтобы не делить с ним совместно нажитое имущество при разводе. Стоимость криминального заказа она оценила в 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По версии следствия, во время бракоразводного процесса обвиняемая обратилась к своему знакомому с просьбой убить ее мужа. План был продуман до мелочей: она передала «исполнителю» информацию о состоянии здоровья супруга и настаивала на отравлении необнаруживаемым ядом, чтобы замаскировать убийство под сердечный приступ.
Однако знакомый женщины сразу обратился в правоохранительные органы. Дальнейшие события разворачивались уже под контролем оперативников: мужчина встретился с заказчицей и получил аванс в размере 1 млн рублей. Через некоторое время он сообщил, что «заказ выполнен». В качестве доказательства «киллер» предоставил фотографию тела якобы отравленного супруга в морге. Пенсионерку задержали с поличным при передаче оставшейся суммы в 4 млн рублей.
Дело передано в суд. Женщину обвиняют в попытке организовать заказное убийство из корыстных побуждений. Дожидаться приговора она будет под стражей.