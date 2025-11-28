Ричмонд
В Джанкое пьяный мужчина напал на полицейского: его посадили на три года

Пьяный крымчанин напал на полицейского и получил больше трех лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

В Джанкое местного жителя признали виновным в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Крыма.

Инцидент произошел в июне. Пьяный крымчанин оскорбил полицейских. Кроме того, житель Джанкоя причинил телесные повреждения одному из правоохранителей.

«Мужчина был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел», — рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал жителя Джанкоя виновным. Горожанина приговорили к 3 годам 1 месяцу лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии общего режима.