Бывший полицейский из Башкирии осужден за попытку мошенничества

Как сообщили в СУ СКР по РБ, в июне 2025 года экс-полицейский предложил местному жителю, который подозревался в незаконной вырубке леса, оказать услуги за 65 тысяч рублей. Он обещал искусственно занизить сумму причиненного ущерба по уголовному делу, что могло привести к смягчению наказания, а также гарантировал непринятие мер по аресту имущества подозреваемого. При этом мужчина не располагал реальными полномочиями для влияния на подобные решения.