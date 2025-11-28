Бывший полицейский из Башкирии осужден за попытку мошенничества

В Башкирии осудили бывшего оперативного сотрудника полиции Баймакского района.
Как сообщили в СУ СКР по РБ, в июне 2025 года экс-полицейский предложил местному жителю, который подозревался в незаконной вырубке леса, оказать услуги за 65 тысяч рублей. Он обещал искусственно занизить сумму причиненного ущерба по уголовному делу, что могло привести к смягчению наказания, а также гарантировал непринятие мер по аресту имущества подозреваемого. При этом мужчина не располагал реальными полномочиями для влияния на подобные решения.
— Выявить противоправные действия помогла совместная работа следователей СК и сотрудников управления собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан, — уточнили в ведомстве.
Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Дополнительно его лишили права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет. После оглашения приговора подсудимый был взят под стражу в зале судебного заседания.
