В Волгограде женщина и девочка попали в больницу после поездки на трамвае

В Волгограде в четверг вечером, 27 ноября, два человека получили травмы после падения в скоростном трамвае. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, женщина-водитель общественного транспорта совершила резкое торможение. В результате женщина и 7-летняя девочка упали в салоне.
Движение трамваев на линии СТ было парализовано на время оформления ДТП. Это произошло в вечерний час-пик, в 18.40 в районе остановки 39-я Гвардейская. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт, а пострадавших доставили в больницу.