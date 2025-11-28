Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страшное ДТП в Молдове: Два автомобиля столкнулись лоб в лоб — женщина и двое детей доставлены в больницу

ДТП произошло на трассе Кишинёв-Хынчешты.

Источник: Комсомольская правда

ДТП на трассе Кишинёв-Хынчешты возле села Сочитень Яловенского района произошло в ночь на пятницу, 28 ноября.

Водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением на повороте, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Nissan.

За рулём Nissan находился 43-летний мужчина из села Карпинены и трое пассажиров — женщина с двумя детьми.

В результате аварии женщину доставили в Институт скорой медицинской помощи, а детей — в Институт матери и ребёнка.

Полиция выясняет детали произошедшего.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.

Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).

Неприкасаемые: Почему серьезного расследования по контрабанде оружия в Молдове ждать не стоит — скандал спустят на тормозах.

Партия ПАС равнее других — это аксиома, не требующая доказательств (далее…).

Цветущая Молдова превратилась в депрессивную страну: Еще одно страшное самоубийство произошло в любимом кишиневцами парке Долина Роз — там нашли тело инвалида-колясочника.

Полиция устанавливает обстоятельства трагического инцидента (далее…).