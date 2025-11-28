ДТП на трассе Кишинёв-Хынчешты возле села Сочитень Яловенского района произошло в ночь на пятницу, 28 ноября.
Водитель автомобиля Skoda Fabia не справился с управлением на повороте, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с Nissan.
За рулём Nissan находился 43-летний мужчина из села Карпинены и трое пассажиров — женщина с двумя детьми.
В результате аварии женщину доставили в Институт скорой медицинской помощи, а детей — в Институт матери и ребёнка.
Полиция выясняет детали произошедшего.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Религиозный скандал в Молдове: 800 храмов Молдавской митрополии будут переданы румынской церкви.
Бессарабская митрополия выиграла суд против Молдавской митрополии (далее…).
Неприкасаемые: Почему серьезного расследования по контрабанде оружия в Молдове ждать не стоит — скандал спустят на тормозах.
Партия ПАС равнее других — это аксиома, не требующая доказательств (далее…).
Цветущая Молдова превратилась в депрессивную страну: Еще одно страшное самоубийство произошло в любимом кишиневцами парке Долина Роз — там нашли тело инвалида-колясочника.
Полиция устанавливает обстоятельства трагического инцидента (далее…).