Бывшему вице-премьеру Пермского края смягчили наказание

Индустриальный суд Перми заменил наказание бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой с лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней. Об этом сообщает портал Properm.ru. Ранее госпожа Лопаева была приговорена к четырем годам колонии.