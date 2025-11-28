На охрану госучреждений Башкирии выделят почти 30 миллионов

Охранные услуги потребуются с первого дня нового года и до конца апреля 2026 года. В перечень объектов, которые нуждаются в защите, входят Дом республики, здание местного парламента (Курултая), а также ряд министерств: здравоохранения, земельных и имущественных отношений, промышленности и инноваций, культуры, просвещения, экологии и сельского хозяйства. Кроме того, охранять потребуется «Офис-группу», Центр управления республикой и места, где будут проходить выездные мероприятия.