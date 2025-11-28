На охрану госучреждений Башкирии выделят почти 30 миллионов

В Башкирии ищут организацию, которая займется защитой нескольких правительственных зданий. Соответствующую информацию разместили на портале госзакупок.
Заказчиком выступает «Хозяйственное управление» республики. Оно планирует 18 декабря определить подрядчика по итогам конкурса. Максимальная сумма, которую готовы выделить на эти цели из бюджета Башкирии, составляет 29,94 миллиона рублей.
Охранные услуги потребуются с первого дня нового года и до конца апреля 2026 года. В перечень объектов, которые нуждаются в защите, входят Дом республики, здание местного парламента (Курултая), а также ряд министерств: здравоохранения, земельных и имущественных отношений, промышленности и инноваций, культуры, просвещения, экологии и сельского хозяйства. Кроме того, охранять потребуется «Офис-группу», Центр управления республикой и места, где будут проходить выездные мероприятия.
Подрядчик должен будет организовать несколько видов постов. Часть охраны будет вооружена: им выдадут гладкоствольные ружья и короткоствольное нарезное оружие, а также спецсредства. Другой персонал будет невооруженным — в их распоряжении будут только наручники, резиновые палки и свистки.
