Двое подростков залезли на новогоднюю елку на Московском проспекте в Петербурге

Петербург продолжает погружаться в атмосферу приближающегося Нового года: у Гостиного двора установили гигантского Деда Мороза, магистрали украсили яркими гирляндами, а у станций метро и на знаковых площадях поставили наряженные елки, особенно приковывающие к себе взгляды. И если одни восхищаются праздничными деревьями, то другие готовы буквально на себе почувствовать их острые иголки. Так, на юге города одно из них стало жертвой двух подростков. Об этом сообщили в группе «Очевидец СПБ | ЧП» во «ВКонтакте».