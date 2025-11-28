Ричмонд
В Иркутской области создатели преступной ячейки в колонии предстанут перед судом

30-летний бывший заключенный после освобождения стал «смотрящим за колонией с воли».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области перед судом предстанут четверо мужчин, обвиняемых в создании экстремистской ячейки в исправительной колонии. Как сообщили КП-Иркутск в МВД, СУ СКР и прокуратуре региона, следствие по делу завершено.

По данным следствия, 30-летний бывший заключенный после освобождения стал «смотрящим за колонией с воли». Он создал преступную группу, управлял жизнью колонии, собирал деньги на ее нужды и организовывал азартные игры. Выигранные средства шли в так называемый «общак» для финансирования деятельности ячейки и поддержки вышестоящих криминальных авторитетов.

— При обыске у него изъяли переделанный под боевые патроны пистолет, наркотики, 15 телефонов, банковские карты, а также предметы с символикой запрещенной в России организации, — добавили в пресс-службе ведомств.

Также были задержаны три его сообщника, отбывавших наказание в той же колонии. Они пропагандировали преступную идеологию, координировали других заключенных и распоряжались собранными деньгами.

Все фигуранты обвиняются по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая организацию экстремистского сообщества, финансирование экстремизма, а также незаконный оборот оружия и наркотиков. Уголовное дело направлено в суд.

