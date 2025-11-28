В Иркутской области создатели преступной ячейки в колонии предстанут перед судом

По данным следствия, 30-летний бывший заключенный после освобождения стал «смотрящим за колонией с воли». Он создал преступную группу, управлял жизнью колонии, собирал деньги на ее нужды и организовывал азартные игры. Выигранные средства шли в так называемый «общак» для финансирования деятельности ячейки и поддержки вышестоящих криминальных авторитетов.