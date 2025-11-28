Екатеринбуржец, упавший с четвертого этажа, перенес 12 операций

Врачи Екатеринбургской травматологической больницы № 36 спасли 21-летнего парня, упавшего с четвертого этажа. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Всего пациент перенес 12 операций и три месяца борьбы с тяжелыми травмами.