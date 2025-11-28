Ричмонд
Екатеринбуржец, упавший с четвертого этажа, перенес 12 операций

Врачи спасли екатеринбуржца, упавшего с четвертого этажа.

Источник: Минздрав Свердловской области

Врачи Екатеринбургской травматологической больницы № 36 спасли 21-летнего парня, упавшего с четвертого этажа. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Всего пациент перенес 12 операций и три месяца борьбы с тяжелыми травмами.

— У свердловчанина были диагностированы множественные переломы тел позвонков, костей таза, открытые оскольчатые переломы верхних и нижних конечностей, — сообщили в ведомстве.

Пациенту зафиксировали костные отломки и перевели в отделение анестезиологии и реанимации. После стабилизации состояния кости укрепили погружными конструкциями и провели более 10 сложных операций.

Последним этапом была работа нейрохирургов — они провели резекцию поврежденного позвонка и смежных межпозвоночных дисков. В ходе операции врачи удалили части костных структур, устранили деформацию и укрепили позвоночник системой металлофиксаторов.

Благодаря ранней вертикализации пациента он постепенно снова начал двигаться. Сейчас молодой человек выписан и направлен на реабилитацию.