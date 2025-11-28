Суд отправил за решетку двух молодых людей и одного несовершеннолетнего за теракты и подготовку к их совершению в Иркутской области

Позже Хайрулин за деньги согласился на новое задание от того же неустановленного лица. На этот раз он дал согласие на поджог самолетов Ту-22М3, расположенных на территории одной из воинских частей Иркутской области. К этому преступлению он также привлек несовершеннолетнего Ш., а также обвиняемого Найденова, которому к тому времени тоже не исполнилось 18 лет. Во время подготовке к этому теракту все трое были задержаны.