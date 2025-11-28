Суд отправил за решетку двух молодых людей и одного несовершеннолетнего за теракты и подготовку к их совершению в Иркутской области

Как установил суд, Хайрулин, который на момент первого преступления был несовершеннолетним, за деньги по заданию от неустановленного лица совершил поджог базовой станции сотовой связи, которая располагалась на территории Иркутской области. Преступление он совершил совместно с несовершеннолетним Ш. (на момент вынесения приговора ему не исполнилось 18 лет).
При этом оба руководствовались общей целью дестабилизации деятельности органов власти, воздействия на принятие ими решения о прекращении участия Вооруженных Сил Российской Федерации в специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины и создания атмосферы общественного беспокойства и недоверия к органам власти со стороны граждан Российской Федерации, причинения значительного экономического ущерба, а также личными корыстными мотивами, — говорится в сообщении суда.
Позже Хайрулин за деньги согласился на новое задание от того же неустановленного лица. На этот раз он дал согласие на поджог самолетов Ту-22М3, расположенных на территории одной из воинских частей Иркутской области. К этому преступлению он также привлек несовершеннолетнего Ш., а также обвиняемого Найденова, которому к тому времени тоже не исполнилось 18 лет. Во время подготовке к этому теракту все трое были задержаны.
Помимо этого следствие и суд установили, что все трое были причастны к поджогу на участке железнодорожного пути в Иркутске шкафа ПСЧ-3, являющегося стратегически важным объектом, влияющим на осуществление безопасного и бесперебойного движения поездов и перевозимых ими по железнодорожной магистрали экономически значимых и военных грузов. Также молодые люди планировали поджечь один из гуманитарных центров в Иркутске, но преступный умысел не довели до конца.
Суд признал всех троих виновными и назначил наказание с учетом особенностей уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Хайрулин и Найденов получили срок в 9 лет каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима. Несовершеннолетний проведет 6,5 лет в воспитательной колонии.