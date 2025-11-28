Ричмонд
В Эхирит-Булагатском районе 15-летний пассажир погиб в аварии

Водитель «Мазды» выехал на встречку, где врезался в «Хонду».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Эхирит-Булагатском районе утром 28 ноября произошла авария, в которой погиб подросток. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, случилось все на 59 километре региональной автодороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово».

— По предварительным данным, водитель «Mazda Axela» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Honda Insight». В ДТП травмы получил 15-летний пассажир «Хонды», он скончался еще до приезда медиков, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Помимо этого в больницу попали водитель и пассажир этого же авто, а также пассажир «Мазды». Сейчас госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства произошедшего, прокуратура поставила проверку на особый контроль.

В это время водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть острожными — на улицах гололед.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Нижнеилимском районе два человека погибли в аварии с грузовиком.