Число жертв пожара в Гонконге возросло до 128 человек

Пожар в высотном жилом комплексе вспыхнул 26 ноября. В здании проживали около 4 тыс. человек. По предварительным данным, огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов в лифтовых шахтах и бамбуковых строительных лесов. На момент происшествия комплекс находился на ремонте, начавшемся летом 2024 года.