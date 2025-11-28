Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв пожара в Гонконге возросло до 128 человек

Число погибших в пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 128 человек, сообщает Xinhua.

Источник: РБК

Власти города предупредили, что эта цифра может увеличиться. Секретарь по безопасности Крис Танг заявил, что поиски жертв продолжаются, отмечает Associated Press.

Пожар в высотном жилом комплексе вспыхнул 26 ноября. В здании проживали около 4 тыс. человек. По предварительным данным, огонь быстро распространился из-за легковоспламеняющихся материалов в лифтовых шахтах и бамбуковых строительных лесов. На момент происшествия комплекс находился на ремонте, начавшемся летом 2024 года.

Власти начали уголовное расследование. Как сообщает SCMP, по делу о непредумышленном убийстве задержаны двое руководителей и консультант подрядной организации, проводившей ремонт.