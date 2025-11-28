Трое рабочих пострадали при взрыве пара на заводе в Бердске

Трое рабочих получили серьезные травмы в результате несчастного случая на производстве в литейном цехе одного из заводов в Бердске Новосибирской области. Все пострадавшие госпитализированы. Прокуратура и Следственный комитет начали доследственные проверки по факту происшествия.
По предварительной информации, причиной ЧП стала попавшая на раскаленный металл вода, что вызвало мощный взрыв пара. Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, находившиеся рядом мужчины получили черепно-мозговые травмы и переломы.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. «Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Прокуратура города Бердска также организовала собственную проверку. Для координации действий правоохранительных органов на завод выехал городской прокурор. В ведомстве отметили, что по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.