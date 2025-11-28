Трое рабочих пострадали при взрыве пара на заводе в Бердске

Трое рабочих получили серьезные травмы в результате несчастного случая на производстве в литейном цехе одного из заводов в Бердске Новосибирской области. Все пострадавшие госпитализированы. Прокуратура и Следственный комитет начали доследственные проверки по факту происшествия.