В уфимском воздухе нашли опасные химические вещества

Башгидрометцентр сообщает о загрязнении атмосферы Уфы.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Башгидрометцентра провели замеры качества атмосферного воздуха в Уфе и сообщили о неблагоприятной ситуации. По данным на 26 ноября, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание изопропилбензола и ксилолы.

Наиболее серьезное превышение норм зарегистрировали вечером 26 ноября на улице Гафури. В пробах воздуха, взятых в 19:00 около дома 101, концентрация изопропилбензола оказалась в 4,7 раза выше допустимой, а уровень ксилолы превысил норму в 1,4 раза.

Это уже не первый случай ухудшения экологической обстановки в городе за последнее время. Ранее, 20 ноября, в уфимском воздухе также обнаружили повышенное содержание этилбензола.