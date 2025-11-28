Трех подростков осудили за серию поджогов в Иркутске

Также молодые люди пытались поджечь военные самолеты и помещение для сбора гуманитарной помощи в Иркутске, но по не зависящим от них обстоятельствам не смогли этого сделать. 2-й Восточный окружной военный суд в Чите назначил им наказание: 9, 7 и 6,5 лет. Двое отправятся в исправительную колонию, третий — в воспитательную. Приговор еще не вступил в законную силу.