Трех подростков осудили за серию поджогов в Иркутске

Трое подростков из Иркутской области приговорены к колонии за серию поджогов. Преступление они совершили по заказу неизвестного, который написал им в сети. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре и ЛУ МВД России на транспорте.
— В сентябре 2024 года подростки в возрасте от 15 до 17 лет за вознаграждение в 15 тысяч рублей (каждому) подожгли релейный шкаф на железной дороге в Иркутске и вышку сотовой связи в Свирске. Все это они снимали на видео и отправляли заказчику в мессенджере, — рассказали в пресс-службе ведомств.
Также молодые люди пытались поджечь военные самолеты и помещение для сбора гуманитарной помощи в Иркутске, но по не зависящим от них обстоятельствам не смогли этого сделать. 2-й Восточный окружной военный суд в Чите назначил им наказание: 9, 7 и 6,5 лет. Двое отправятся в исправительную колонию, третий — в воспитательную. Приговор еще не вступил в законную силу.
