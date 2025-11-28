Полиция и ОМОН задержали 13 мигрантов на рынке под Челябинском

Сотрудники МВД вместе с бойцами ОМОН провели рейд на рынке в посёлке Пригородном, где сосредоточено много иностранных работников. За нарушения задержали 13 мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области в пятницу, 28 ноября.