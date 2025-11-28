Полиция и ОМОН задержали 13 мигрантов на рынке под Челябинском

Во время рейда правоохранители проверяли у продавцов документы, удостоверяющие личность, а также законность пребывания на территории России и выполнения трудовых обязанностей.
Всего в отдел полиции «Центральный» доставили 13 иностранных граждан. Их данные внесли в базы МВД и проверили на возможную причастность к правонарушениям и преступлениям.
Рейд прошёл в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Проверки подобного формата проходят регулярно и охватывают гостиницы, хостелы, общежития и места трудовой деятельности мигрантов. В ведомстве подчёркивают, что мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства будут продолжены.
Накануне в Челябинске силовики задержали 25 человек во время рейда в цыганском посёлке.