Полиция и ОМОН задержали 13 мигрантов на рынке под Челябинском

Сотрудники МВД вместе с бойцами ОМОН провели рейд на рынке в посёлке Пригородном, где сосредоточено много иностранных работников. За нарушения задержали 13 мигрантов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области в пятницу, 28 ноября.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

Во время рейда правоохранители проверяли у продавцов документы, удостоверяющие личность, а также законность пребывания на территории России и выполнения трудовых обязанностей.

Всего в отдел полиции «Центральный» доставили 13 иностранных граждан. Их данные внесли в базы МВД и проверили на возможную причастность к правонарушениям и преступлениям.

Рейд прошёл в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Проверки подобного формата проходят регулярно и охватывают гостиницы, хостелы, общежития и места трудовой деятельности мигрантов. В ведомстве подчёркивают, что мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства будут продолжены.

Накануне в Челябинске силовики задержали 25 человек во время рейда в цыганском посёлке.