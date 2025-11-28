Главу Иловлинского района Ивана Геля могут отправить в СИЗО

Защитник чиновника Михаил Расстрыгин пояснил, что его подзащитный госпитализирован в 25-ю волгоградскую больницу. Однако подтверждающих документов не представил. Суд запросил их из медучреждения. Оттуда пришел ответ, что Гель находился там с 27 по 31 октября, но о противопоказаниях, которые не позволили бы главе присутствовать на заседании, нет ни слова.