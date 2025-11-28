Главу Иловлинского района Ивана Геля могут отправить в СИЗО

Главу Иловлинского района Волгоградской области Ивана Геля могут заключить под арест. С таким ходатайством обратился к суду представитель потерпевших Юрий Букаев.
Заседание суда состоялось накануне, 27 ноября. Прежде Иван Гель не явился в суд 31 октября. Это и стало причиной для требования об изменении меры пресечения, сообщает v102.ru.
Защитник чиновника Михаил Расстрыгин пояснил, что его подзащитный госпитализирован в 25-ю волгоградскую больницу. Однако подтверждающих документов не представил. Суд запросил их из медучреждения. Оттуда пришел ответ, что Гель находился там с 27 по 31 октября, но о противопоказаниях, которые не позволили бы главе присутствовать на заседании, нет ни слова.
Представитель потерпевшей стороны также припомнил, что Гель, находясь под подпиской о невыезде, в апреле отправился в Москву на Всероссийский муниципальный форум. А в октябре 2024-го не появился в облсуде, где рассматривали ходатайство об изменении территориальной подсудности по уголовному делу.
Все это расценено как неуважение к суду, в связи с чем и было выдвинуто ходатайство об аресте главы.
Под суд Иван Гель попал за гибель на пожаре его подчиненного Александра Переярина, на тушение которого его отправил глава района.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что замглавы района в Волгоградской области осужден за взятку и растрату 63 млн.