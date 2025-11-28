В Иркутске полиция разыскивает пациента, сбежавшего из больницы

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трое подростков из Иркутской области приговорены к колонии. Парни в возрасте от 15 до 17 лет подожгли релейный шкаф на железной дороге и вышку сотовой связи, также пытались спалить военные самолеты и помещение для сбора гуманитарной помощи. Преступление они совершили по заказу неизвестного, который написал им в сети.