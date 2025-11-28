В Иркутске полиция разыскивает пациента, сбежавшего из больницы

В Иркутске полиция разыскивает 37-летнего пациента, сбежавшего из Областной клинической больницы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, по предварительным данным, мужчина не представляет опасности.
В сети появились приметы разыскиваемого. На вид 40−45 лет, рост 165 сантиметров, коротко стриженный. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обратиться в полицию.
