Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет «строгача» за взятки

Установлено, что в августе 2024 года Горлов через посредника получил 6 млн рублей в интересах двух коммерческих организаций. Денежные средства передавались за способствование своевременному погашению задолженности по заключенным договорам, а также за общее покровительство.
После получения взятки Горлов был задержан сотрудниками крымского УФСБ России.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет», — говорится в сообщении.
Посредник получил 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
Бывшего и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгения Горлова арестовали в Москве в конце августа по делу о получении особо крупной взятки. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об увольнении Горлова, отметив, что за любое проявление коррупции последует наказание.
Ранее сообщалось, что военные следственные органы Следкома России возбудили уголовное дело о получении взятки должностными лицами Главного военно-строительного управления (ГВСУ) на сумму более 12 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа.