Бывшему и.о. замгубернатора Севастополя дали 9,5 лет «строгача» за взятки

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя о виновности подсудимых назначил Евгению Горлову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение 10 лет», — говорится в сообщении.