Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил до 1 января домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой, обвиняемой в мошенничестве, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Источник: © РИА Новости

«Суд по ходатайству следователя продлил Ирине Чемезовой срок домашнего ареста по 1.01.26», — сообщили в пресс-службе.

Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.

Ее экс-супруг, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве.

Ранее Ирина Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» в качестве третьего лица, а Олег Чемезов — в качестве ответчика, 10 октября иск был полностью удовлетворён.