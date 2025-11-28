Суд продлил домашний арест бывшей супруге экс-вице-губернатора Чемезова

«Суд по ходатайству следователя продлил Ирине Чемезовой срок домашнего ареста по 1.01.26», — сообщили в пресс-службе.
Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Своей вины она не признает.
Ее экс-супруг, бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве.
Ранее Ирина Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры РФ о конфискации уральского коммунального холдинга «Корпорация СТС» в качестве третьего лица, а Олег Чемезов — в качестве ответчика, 10 октября иск был полностью удовлетворён.