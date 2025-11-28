Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В старом портфеле у воронежца нашли 40 патронов

Мужчина утверждает, что нашел боеприпасы в лесу и забыл о них.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Оперативники получили информацию о том, что 53-летний воронежец незаконно хранит в своем доме боеприпасы. Полицейские наведались к мужчине домой в переулок Беговой.

Во время осмотра помещения в подвале дома нашли старый портфель, а в нём 40 патронов, из них: 38 — калибра 5,6 мм, а также 9 мм и 5,45 мм. Боеприпасы направили на экспертизу, которая подтвердила, что патроны предназначены для производства выстрелов из огнестрельного оружия.

На следствии подозреваемый признал вину и рассказал, что нашёл боеприпасы в лесу, спрятал их в портфель, да и забыл.

По факту полицейские возбудили уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Воронежцу грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.