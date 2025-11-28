В старом портфеле у воронежца нашли 40 патронов

Во время осмотра помещения в подвале дома нашли старый портфель, а в нём 40 патронов, из них: 38 — калибра 5,6 мм, а также 9 мм и 5,45 мм. Боеприпасы направили на экспертизу, которая подтвердила, что патроны предназначены для производства выстрелов из огнестрельного оружия.