В Свердловской области действуют «черные вдовы»: нацелены на тайные браки и легкие деньги

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября, ФедералПресс. В Свердловской области активно действуют преступные группы, к которые входят «черные вдовы» — женщины, которые вступают в брак с мужчинами ради наживы и используют мошеннические схемы для отъема денег. Подробности — в материале «ФедералПресс».

«Житель Екатеринбурга, 42-летний Сергей Гилязитдинов, 28 августа неожиданно женился и в тот же день подписал контракт с Министерством обороны, а уже 29 сентября пропал без вести на СВО. Родители мужчины уверены, что в деле замешана “черная вдова” (так называют женщин, которые вступают в брак с одинокими и пьющими мужчинами, чтобы отправить их на СВО и в случае их гибели получать выплаты)», — рассказывает ЕАН одну из таких историй.

Сергей, по словам его матери Гульфиры Бабушкиной, был добрым, но слабохарактерным человеком. Он не смог построить семью, часто злоупотреблял алкоголем и жил, перебиваясь случайными заработками.

Последнюю весточку от сына мать получила 25 сентября. Он перевел ей 48 тысяч рублей, сообщив, что уехал на заработки в Ханты-Мансийский автономный округ для установки окон. Больше он на связь не выходил. Правда открылась лишь тогда, когда обеспокоенная мать связалась с его другом. Тот рассказал, что Сергей отправился на СВО.

Начав собственное расследование, родители Сергея столкнулись с чередой необъяснимых несоответствий. Выяснилось, что за три дня до заключения контракта Сергей каким-то образом восстановил паспорт, который он потерял два года назад и не спешил восстанавливать.

Подозрения окончательно оформились, когда в военкомате объявилась некая Юлия М., назвавшаяся женой пропавшего и потребовавшая положенные выплаты. Это произошло 17 ноября, после того как родители, опасаясь мошенников, заблокировали банковскую карту сына. Работницу военкомата сразу насторожило совпадение дат — брак и контракт были заключены в один день. На просьбу представить совместные фотографии с Сергеем у женщины их не нашлось. Опрошенные соседи также подтвердили, что Сергей всегда жил один, и никакой женщины с ним никогда не видели.

Как сообщает ЕАН, родители Сергея передали собранные материалы в полицию и всевозможные инстанции.

Несколько дней назад официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании членов организованной преступной группы в Челябинской и Свердловской областях. Преступники организовали бизнес по поиску кандидатов на военную службу для отправки в зону СВО с целью хищения их выплат. По данным Волк, злоумышленники подбирали лиц, ведущих асоциальный образ жизни, обеспечивали их жильем и уговаривали подписать контракты. В схему были вовлечены женщины, заключавшие фиктивные браки для легального доступа к компенсациям.

