В Свердловской области действуют «черные вдовы»: нацелены на тайные браки и легкие деньги

Подозрения окончательно оформились, когда в военкомате объявилась некая Юлия М., назвавшаяся женой пропавшего и потребовавшая положенные выплаты. Это произошло 17 ноября, после того как родители, опасаясь мошенников, заблокировали банковскую карту сына. Работницу военкомата сразу насторожило совпадение дат — брак и контракт были заключены в один день. На просьбу представить совместные фотографии с Сергеем у женщины их не нашлось. Опрошенные соседи также подтвердили, что Сергей всегда жил один, и никакой женщины с ним никогда не видели.