В Казани осудили пенсионерку, прикурившую от Вечного огня

Суд Казани вынес приговор 76-летней женщине, обвинённой в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
По материалам дела, 17 августа пенсионерка подошла к мемориальному комплексу «Памятник жителям Московского района, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны» в парке Урицкого и на глазах у прохожих прикурила сигарету от Вечного огня. На следующий день она повторила свой поступок.
Государственный обвинитель первоначально запрашивал штраф в 50 тысяч рублей, но защитник привела аргументы о возрасте, финансовом положении и состоянии здоровья пенсионерки, настаивая на необходимости назначения наказания, которое не связано с социальной изоляцией. По итогу суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей и обязательное амбулаторное лечение у психиатра.
Известно, что женщина признала свою вину.