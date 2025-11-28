В Казани осудили пенсионерку, прикурившую от Вечного огня

Государственный обвинитель первоначально запрашивал штраф в 50 тысяч рублей, но защитник привела аргументы о возрасте, финансовом положении и состоянии здоровья пенсионерки, настаивая на необходимости назначения наказания, которое не связано с социальной изоляцией. По итогу суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей и обязательное амбулаторное лечение у психиатра.