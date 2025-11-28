Ричмонд
В Казани осудили пенсионерку, прикурившую от Вечного огня

Выяснилось, что женщина делала это неоднократно.

Суд Казани вынес приговор 76-летней женщине, обвинённой в публичном осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

По материалам дела, 17 августа пенсионерка подошла к мемориальному комплексу «Памятник жителям Московского района, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны» в парке Урицкого и на глазах у прохожих прикурила сигарету от Вечного огня. На следующий день она повторила свой поступок.

Государственный обвинитель первоначально запрашивал штраф в 50 тысяч рублей, но защитник привела аргументы о возрасте, финансовом положении и состоянии здоровья пенсионерки, настаивая на необходимости назначения наказания, которое не связано с социальной изоляцией. По итогу суд назначил ей штраф в размере 40 тысяч рублей и обязательное амбулаторное лечение у психиатра.

Известно, что женщина признала свою вину.