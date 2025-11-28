Инженера водоканала и предпринимателя осудили в Ростовской области

В Ростовской области за покушение на мошенничество осудили предпринимателя и инженера первой категории отдела по надзору и контролю за капремонтом филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
По данным следствия, сообщники потребовали 2 млн рублей от одного из предпринимателей в Шахтах. Взамен бизнесмену предложили помощь с технологическим присоединением к централизованной системе водоснабжения.
Махинаторов задержали при получении суммы.
Изначально дела завели по статьям «Посредничество во взяточничестве» (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и «Получение взятки» (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Однако приговор в итоге вынесли за пособничество в преступлении и покушение на мошенничество.
Октябрьский районный суд утвердил условные сроки: для предпринимателя, требовавшего деньги, 1 год и 6 месяцев лишения свободы, для работника водоканала — 2 года и 6 месяцев лишения свободы.
