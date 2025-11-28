В Челябинской области адвоката обвинили в разглашении гостайны

По данным следствия, в мае и июле-августе адвокат, представляющий интересы иностранного гражданина при рассмотрении в суде административного дела о признании незаконным решения об аннулировании доверителю вида на жительство на территории РФ, ознакомился с материалами административного дела, в том числе с письмом, содержащим гостайну. Позже адвокат сообщил эти сведения третьим лицам, не имеющим допуска к ним. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.
«Следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел СУСК России по Челябинской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела предъявлено обвинение 57-летнему адвокату адвокатской палаты Челябинской области, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ (разглашение государственной тайны)», — говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба УФСБ России, указанная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет об Игоре Морозове.