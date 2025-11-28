Ричмонд
Верховный суд Татарстана оставил замглавы Актанышского района под стражей

Верховный суд Татарстана признал законным арест заместителя главы Актанышского муниципального района Ильшата Габдулхаева и оставил приговор без изменения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Приговор оставили без изменения.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в этом месяце суд поместил Габдулхаева в СИЗО, где он останется до 10 января 2026 года. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.