Главу администрации района в Крыму задержали при получении взятки

«Вчера правоохранительные органы задержали с поличным главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева при получении взятки в размере 2 миллионов рублей», — написал Аксенов в своем канале в Мах.
Глава Крыма сообщил, что находился на связи с главой республиканского МВД Алексеем Дмитриевым. Аксёнов поблагодарил работников полиции за службу, отметив, что коррупции нет и не может быть никакого оправдания. Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме, добавил он.
Хаджиев является главой администрацией Сакского района с 2023 года, до этого работал заместителем главы администрации района.