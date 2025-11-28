Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главу администрации района в Крыму задержали при получении взятки

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Глава администрации Сакского района Крыма Владислав Хаджиев задержан правоохранителями с поличным при получении взятки в 2 миллионов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера правоохранительные органы задержали с поличным главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева при получении взятки в размере 2 миллионов рублей», — написал Аксенов в своем канале в Мах.

Глава Крыма сообщил, что находился на связи с главой республиканского МВД Алексеем Дмитриевым. Аксёнов поблагодарил работников полиции за службу, отметив, что коррупции нет и не может быть никакого оправдания. Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме, добавил он.

Хаджиев является главой администрацией Сакского района с 2023 года, до этого работал заместителем главы администрации района.