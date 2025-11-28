Главу администрации района в Крыму задержали при получении взятки

Глава Крыма сообщил, что находился на связи с главой республиканского МВД Алексеем Дмитриевым. Аксёнов поблагодарил работников полиции за службу, отметив, что коррупции нет и не может быть никакого оправдания. Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме, добавил он.