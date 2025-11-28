Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич лишился миллиона рублей из-за отказа от статуса самозанятого

Мужчина перевел деньги под страхом уголовного наказания.

Источник: Комсомольская правда

В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился 29-летний местный житель, ставший жертвой сложной телефонной аферы. Преступники украли у него один миллион рублей, воспользовавшись отработанной схемой с участием «налоговой», «Центробанка» и «ФСБ».

Все началось со звонка «из налоговой службы»: якобы отказ от статуса самозанятого был оформлен с нарушениями, и необходимо срочно урегулировать вопрос. Для «подтверждения личности» потерпевшему предложили назвать код из SMS. После этого ему сообщили, что его аккаунт на портале госуслуг взломан и через него оформлены кредиты.

Чтобы усилить давление, злоумышленники организовали видеозвонок «от сотрудника ФСБ».

«Мужчина в форме, за спиной — шкаф с документами и портреты руководства страны. Он заявил, что омич незаконно перевел деньги террористам, под подозрением также его супруга, а единственного ребенка могут отправить в детский дом. Единственный выход, по словам “оперативника”, — немедленно погасить “оформленные” кредиты, переведя аналогичные суммы на якобы специальные счета», — рассказал потерпевший.

Под психологическим давлением мужчина выполнил требования и перевел мошенникам миллион рублей. Сейчас по факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину». Полиция предупреждает: настоящие сотрудники госорганов никогда не просят передавать данные из SMS, не требуют срочных переводов и не угрожают через видеосвязь.