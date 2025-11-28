Омич лишился миллиона рублей из-за отказа от статуса самозанятого

Все началось со звонка «из налоговой службы»: якобы отказ от статуса самозанятого был оформлен с нарушениями, и необходимо срочно урегулировать вопрос. Для «подтверждения личности» потерпевшему предложили назвать код из SMS. После этого ему сообщили, что его аккаунт на портале госуслуг взломан и через него оформлены кредиты.