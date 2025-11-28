«Вчера правоохранительные органы задержали с поличным главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева при получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Коррупция — это предательство людей и государства. Подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания. Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме», — написал он.
Главу Сакского района Крыма задержали при получении взятки 2 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Глава Сакского района Республики Крым Владислав Хаджиев задержан при получении взятки в размере 2 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.