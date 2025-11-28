Главу Сакского района Крыма задержали при получении взятки 2 млн рублей

«Вчера правоохранительные органы задержали с поличным главу администрации Сакского района Владислава Хаджиева при получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Коррупция — это предательство людей и государства. Подобным действиям нет и не может быть никакого оправдания. Вор и взяточник должен сидеть в тюрьме», — написал он.