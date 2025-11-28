Ричмонд
Пассажира рейса Худжанд-Петербург оштрафовали за курение в самолете

Мужчина закрылся в туалетной кабине самолета.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Пулково транспортные полицейские привлекли к ответственности 19-летнего пассажира, который курил во время полета из Худжанд в Петербург. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

— Мужчина закрылся в туалетной кабине самолета и закурил. После посадки экипаж сообщил о происшествии в полицию. Сотрудники отдела по обеспечению общественного порядка в аэропорту Пулково установили все обстоятельства правонарушения, — рассказали в транспортной полиции.

На нарушителя составили административный протокол, которая предусматривает ответственность за курение в запрещенных местах. Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна является строгим требованием авиационной безопасности.

В случае нарушения правил поведения на борту авиакомпания имеет право отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения убытков, причиненных противоправными действиями.