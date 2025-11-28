СК прекратил уголовное дело матери, зарезавшей деток в день рождения сына

Следственный комитет прекратил уголовное дело екатеринбурженки Ляны Володиной, зарезавшей дочку и сына в день рождения 9-летнего мальчика. Трагедия произошла в ночь на 10 августа в квартире семьи на улице Академика Бардина. Странные звуки, доносящиеся из-за стены, услышала живущая по соседству мать Ляны.
Пенсионерка побоялась открывать дверь в одиночку и дождалась приезда полицейских. Когда сотрудники ППСП прибыли на место, то нашли тела детей и 49-летней Ляны.
По данным «КП-Екатеринбург», женщина убила 3-летнюю дочку ударом в сердце, а сыну — перерезала горло. После убийства Ляна сложила трупы детей на кровать, и покончила с собой на кухне. Женщина работала УЗИ-специалистом в частном медицинском центре.
— Уголовное дело было прекращено в связи со смертью главной подозреваемой, — сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.
Напомним, что детей похоронили вместе с матерью-убийцей на окраине Лесного кладбища.