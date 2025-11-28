В Новочеркасске 14-летнюю девочку нашли мертвой, возбуждено уголовное дело

В Новочеркасске после смерти 14-летней девочки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
По информации ведомства, умершую девочку обнаружили на улице Заводской. При осмотре ребенка на месте происшествия зафиксировали признаки отравления.
— Видимых травм, свидетельствующих о насильственной смерти, не обнаружено. Также нашли и изъяли различные предметы, имеющие значение для следствия, в том числе газонаполненный стальной баллон малого объема, — рассказали в СК.
Назначены судебные экспертизы. Уголовное дело расследуется в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности (ч. 1. ст. 109 УК РФ).
