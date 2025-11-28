Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новочеркасске 14-летнюю девочку нашли мертвой, возбуждено уголовное дело

Умершую девочку обнаружили на улице Заводской в Новочеркасске.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске после смерти 14-летней девочки возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По информации ведомства, умершую девочку обнаружили на улице Заводской. При осмотре ребенка на месте происшествия зафиксировали признаки отравления.

— Видимых травм, свидетельствующих о насильственной смерти, не обнаружено. Также нашли и изъяли различные предметы, имеющие значение для следствия, в том числе газонаполненный стальной баллон малого объема, — рассказали в СК.

Назначены судебные экспертизы. Уголовное дело расследуется в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности (ч. 1. ст. 109 УК РФ).

Подпишись на нас в MAX и Telegram.