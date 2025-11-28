Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области погибла семья лебедей

В Сосновке кто-то охотился на лебедей.

Источник: Комсомольская правда

Жители поселка Сосновка под Челябинском сообщили о гибели семьи лебедей, которые с лета жили на Шершневском водохранилище. В ночь с 26 на 27 ноября люди услышали выстрелы, а утром нашли на берегу белые перья и следы от машины.

—Из восьми лебедей остался только один, — рассказала местная жительница pchela.news.

Сейчас жители переживают за последнего лебедя, который, по их словам, ранен и не улетает. Люди требуют, чтобы виновных нашли и привлекли к ответственности, и уже обратились в Минэкологии и полицию. В МВД сообщили, что проводится проверка.