В Челябинской области погибла семья лебедей

Жители поселка Сосновка под Челябинском сообщили о гибели семьи лебедей, которые с лета жили на Шершневском водохранилище. В ночь с 26 на 27 ноября люди услышали выстрелы, а утром нашли на берегу белые перья и следы от машины.
—Из восьми лебедей остался только один, — рассказала местная жительница pchela.news.
Сейчас жители переживают за последнего лебедя, который, по их словам, ранен и не улетает. Люди требуют, чтобы виновных нашли и привлекли к ответственности, и уже обратились в Минэкологии и полицию. В МВД сообщили, что проводится проверка.