В Челябинске звезду Героя вручили семье погибшего участника СВО

"Даниил был настоящим офицером и патриотом. Свой подвиг он совершил, освобождая Авдеевку, спасая раненых товарищей. Теперь наш регион помогает восстанавливать город. Мы строим дома и возвращаем к жизни улицы, за которые он и его боевые товарищи отдали жизнь. Для нас это дело чести и памяти, — рассказал он.