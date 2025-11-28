В Челябинске звезду Героя вручили семье погибшего участника СВО

"Даниил был настоящим офицером и патриотом. Свой подвиг он совершил, освобождая Авдеевку, спасая раненых товарищей. Теперь наш регион помогает восстанавливать город. Мы строим дома и возвращаем к жизни улицы, за которые он и его боевые товарищи отдали жизнь. Для нас это дело чести и памяти, — рассказал он.
В боях за Авдеевку южноуралец остался прикрывать эвакуацию раненых бойцов взвода. Получив ранение сам, он открыл огонь по противнику из пушки подбитого БТР. Спас товарищей, но погиб от огня вражеской артиллерии.
«Даниил был светлым, честным и порядочным человеком. Я надеюсь, что его поступки и его жизненный путь станут примером для подрастающего поколения, в первую очередь — для его младшего брата», — подчеркнул отец героя Руслан Махмудов.
Руслан Чингисович сам находится в зоне СВО. Он служит в подразделении БАРС и занимается поиском пропавших без вести. Недавно ему вручили орден Мужества.
Прямо в правительстве региона Руслану Махмудову передали технику, которую ждут на передовой: дроны и генераторы. Помощь его подразделению оказывается на регулярной основе. В июне ему направили квадроциклы и мотоциклы, металлоискатели, дроны-камикадзе и другое имущество. Сейчас идет закупка еще 227 дронов «Буревестник».