В Омске грузовик сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

По предварительным данным, водитель автоцистерны «Ситрак», мужчина 1977 года рождения, двигался по улице 1-я Заречная и в районе дома № 27 совершил наезд на 11-летнюю девочку. Ребёнок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода — в зоне остановки общественного транспорта «По требованию».