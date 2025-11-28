Ричмонд
В Омске грузовик сбил 11-летнюю девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Авария произошла у остановки «По требованию» на улице 1-я Заречная.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 28 ноября, около 13:15 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием ребенка.

По предварительным данным, водитель автоцистерны «Ситрак», мужчина 1977 года рождения, двигался по улице 1-я Заречная и в районе дома № 27 совершил наезд на 11-летнюю девочку. Ребёнок пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода — в зоне остановки общественного транспорта «По требованию».

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются в ходе доследственной проверки.

Ранее мы писали, что несовершеннолетнему омичу дали 8,5 лет тюрьмы за помощь ВСУ и призыв к террору.