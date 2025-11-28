В Челябинской области водитель без прав погиб в смертельном ДТП на трассе

Трагедия с летальным исходом произошла в Челябинской области. На 5-м километре трассы Южноуральск-Увельский 28-летний водитель на Renault Logan вылетел на встречную полосу и врезался в Peugeot Boxer под управлением 64-летнего мужчины.
Как выяснилось, молодой человек, находившийся за рулем, уже был лишен водительских прав. В 2024 году его наказали за вождение в пьяном виде, а в 2025 году — за повторное нарушение по уголовной статье.
В результате лобового столкновения водитель Renault погиб на месте. Как сообщили в ГАИ по Челябинской области, усугубившим обстоятельством стало то, что он не был пристегнут. От удара пострадал и пассажир второй машины — 38-летний мужчина, который получил травмы.
На месте работала следственно-оперативная группа. Сейчас по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.