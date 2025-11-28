Рабочий и завуч пострадали при обрушении потолка в школе в Петербурге

Сегодня, 28 ноября, в частной школе на Средней Подьяческой улице в Адмиралтейском районе обрушился потолок. По информации Telegram-канала «Дежурный инспектор», на втором этаже здания проводили ремонт, но внезапно перекрытия не выдержали и упали на первый, где расположено учебное заведение.