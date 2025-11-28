Ричмонд
Рабочий и завуч пострадали при обрушении потолка в школе в Петербурге

В учебном заведении в Адмиралтейском районе произошло ЧП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 ноября, в частной школе на Средней Подьяческой улице в Адмиралтейском районе обрушился потолок. По информации Telegram-канала «Дежурный инспектор», на втором этаже здания проводили ремонт, но внезапно перекрытия не выдержали и упали на первый, где расположено учебное заведение.

— В результате происшествия пострадал 50-летний рабочий, а также 70-летняя завуч, — уточнил автор.

«КП-Петербург» выясняет обстоятельства случившегося. А также направил запрос в городской Комитет по образованию.