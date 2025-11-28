Блогера из Самары Арзаматова* внесли в список террористов и экстремистов

Андрей Арзаматов* родился в 1986 году в Куйбышеве. В интернете он известен под ником MrRissso. Блогер на своем канале выкладывал провокационные видео с инспекторами ДПС. В 2017 году на него завели уголовное дело о применении насилия к представителю власти из-за драки с сотрудником полиции, который был не при исполнении.