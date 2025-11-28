Самарец украл из ломбарда драгоценности на 338 тысяч рублей

В Самаре перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в краже драгоценностей из ломбарда на сумму 338 тысяч рублей. Мужчина 1990 года рождения похитил пакетик с ювелирными изделиями с прилавка магазина на улице Зои Космодемьянской, когда пришел выкупить ранее заложенную цепочку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.