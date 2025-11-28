Три вагона сошли с рельсов под Волгоградом: пострадавших нет

Днем 27 ноября 2025 года в Городищенском районе Волгоградской области на железнодорожной станции Орловка произошел сход с рельсов трех вагонов, прицепленных к маневровому локомотиву.
Инцидент случился около стрелочного перевода. Локомотив при этом не опрокинулся. Пострадавших нет. Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводят проверку по факту происшествия.
Устанавливается размер причиненного ущерба.
