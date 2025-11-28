Уральцев «вербовали» в преступники ради уникального эксперимента

В период с 19 по 26 ноября в области создавали объявления от якобы «вербовщиков». Они предлагали быстрый и легкий гарантированный заработок. Чат — бот пользователям сообщал об анонимности, отсутствию личных встреч. Также о том, что выплаты будут в криптовалюте.