Уральцев «вербовали» в преступники ради уникального эксперимента

В Свердловской области провели уникальный эксперимент. Он показал, как уральцев вовлекали в преступную деятельность. Эту идею реализовал портал INBURG при поддержке регионального управления ФСБ. Об этом сообщает Антитеррористическая комиссия Свердловской области.
В период с 19 по 26 ноября в области создавали объявления от якобы «вербовщиков». Они предлагали быстрый и легкий гарантированный заработок. Чат — бот пользователям сообщал об анонимности, отсутствию личных встреч. Также о том, что выплаты будут в криптовалюте.
Эти публикации служили отправной точкой для перехода в специализированный чат-бот, — рассказали в ведомстве. — Он пошагово вовлекал пользователей в сценарии потенциально противоправной деятельности. Например, от фиктивных курьерских доставок до предложений по дестабилизации и выведению из строя объектов инфраструктуры.
При отказе от «сотрудничества» демонстрировали ролик с предупреждением о последствиях. А если пользователь подтвердил, что готов на незаконные действия — получал уведомление о том, что деяние приведет к уголовной ответственности.
Как уточнили организаторы, объявления — имитации просмотрели 28 800 пользователей. Из них 176 человек перешли в чат-бот. Еще 10 пользователей дошли до финала и заявили о готовности к участию в преступных схемах.